Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile PSG Belçika'da kozlarını paylaşacak. 2 puanı bulunan Belçika ekibi sahasında oynamanın avantajıyla puan ya da puanlar peşinde. 2'de 2 yapan PSG ise 3. galibiyetini almak istiyor. Club Brugge'de Mbaye Diagne'nin mücadele öncesi kadroya alınmadığı açıklanmıştı...

Club Brugge - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Jan Breydel Stadı'nda bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Diagne kadroya alınmadı...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son gününde Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, takımının salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile kendi sahasında oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.

Senegalli golcünün hocası Philippe Clement'den konuyla ilgili gelen açıklamaysa büyük tartışma yarattı.

Belçikalı teknik adam, bugün düzenlediği basın toplantısında 27 yaşındaki santrforun kadroya neden alınmadığıyla ilgili soruya "Kendisini neden mi kadroya almadım? Çünkü son günlerde ondan çok az şey gördüm." şeklinde yanıt verdi.

Clement, geçtiğimiz hafta verdiği bir başka demeçte ise yıldız ismin profesyonelliğini ve karakterini övmüştü.

İşte Club Brugge'un PSG kadrosu: Mignolet, Horvath, Lammens, Sobol, Kossounou, Mitrovic, Deli, Cools, Mechele, Mata, Balanta, Schrijvers, Vanaken, Rits, De Ketelaere, Sagna, Vossen, Diatta, Okereke, Tau, Dennis, Openda...

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