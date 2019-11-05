Chelsea - Ajax maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. H Grubu'nda 6 puanla ilk 2 sırayı paylaşan Chelsea ile Ajax, Stamford Bridge'de kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan ilk maç İngiliz ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti. Peki, Chelsea - Ajax maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda yer alan 6 puanlı Chelsea ile Ajax, galibiyet için kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan ilk maçta İngiliz ekibi, Hollanda'dan 1-0'lık galibiyetle dönmüştü. Chelsea, taraftarı önünde kazanıp, güçlü rakibi karşısında avantajlı konuma gelmek istiyor. Hollanda'da fırtınalar estiren Ajax ise rövanşı alıp evine galibiyetle dönmenin peşinde.
Chelsea - Ajax maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Stamford Bridge'te oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Gianluca Rocchi'nin düdük çalacağı kritik karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Chelsea - Ajax muhtemel 11'ler:
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson, Kovacic, Jorginho, Mount, Willian, Pulusic, Abraham
Ajax: Onana, Dest, Veltman, Blind, Tagliafico, Beek, Marin, Neres, Ziyech, Promes, Tadic
Chelsea'da sakatlığı Ruben Loftus-Cheek kadroda olmayacak. Ajax'ta ise hafif sakatlıkları bulunan Martinez ile Alvarez'in durumları maç saatinde belli olacak.
Grubun diğer mücadelesinde de Valencia, Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i ağırlayacak.