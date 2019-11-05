Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda yer alan 6 puanlı Chelsea ile Ajax, galibiyet için kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan ilk maçta İngiliz ekibi, Hollanda'dan 1-0'lık galibiyetle dönmüştü. Chelsea, taraftarı önünde kazanıp, güçlü rakibi karşısında avantajlı konuma gelmek istiyor. Hollanda'da fırtınalar estiren Ajax ise rövanşı alıp evine galibiyetle dönmenin peşinde.

Chelsea - Ajax maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Stamford Bridge'te oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Gianluca Rocchi'nin düdük çalacağı kritik karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Chelsea - Ajax muhtemel 11'ler:

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson, Kovacic, Jorginho, Mount, Willian, Pulusic, Abraham

Ajax: Onana, Dest, Veltman, Blind, Tagliafico, Beek, Marin, Neres, Ziyech, Promes, Tadic

Chelsea'da sakatlığı Ruben Loftus-Cheek kadroda olmayacak. Ajax'ta ise hafif sakatlıkları bulunan Martinez ile Alvarez'in durumları maç saatinde belli olacak.

Grubun diğer mücadelesinde de Valencia, Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i ağırlayacak.