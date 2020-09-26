TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sezona Adana Demirspor mağlubiyetiyle başladıktan sonra Altınordu'yu deplasmanda avlayan Bursaspor, 3. haftada Giresunspor'a konuk edecek. Bursaspor, evinde 3 puana uzanıp seri yakalamak istiyor. Balıkesirpor'a 3-1 kaybettikten sonra Menemenspor'la 1-1 berabere kalan Giresunspor ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Bursaspor - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 19.00'da başlayacak ve Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maçı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. TRT Spor ve beIN Max 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

TRT Spor’da canlı yayımlanacak TFF 1. Lig üçüncü hafta karşılaşmaları şu şekilde;

26 Eylül Cumartesi 14.00 Ümraniyespor - İstanbulspor

26 Eylül Cumartesi 19.00 Bursaspor - Giresunspor

27 Eylül Pazar 14.00 Bandırmaspor - Yılport Samsunspor

27 Eylül Pazar 16.30 Osmanlıspor - Adana Demirspor

27 Eylül Pazar 19.00 Altay – Eskişehirspor

28 Eylül Pazartesi 19.00 Boluspor – Altınordu

TRT Avaz’da canlı yayınlanacak karşılaşmalar ise şöyle;

26 Eylül Cumartesi 19.00 Akhisar Belediyespor – Balıkesirspor

28 Eylül Pazartesi 19.00 Menemenspor - Tuzlaspor