Bursaspor - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
TFF 1. Lig'in 3. haftasında Bursaspor ile Gireunspor karşı karşıya gelecek. 3 puanı bulunan Bursaspor, evinde kazanmanın hesaplarını yapıyor. 1 puanı Giresunspor ise ilk galibiyetine Bursa'da ulaşmak istiyor. Peki, Bursaspor - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sezona Adana Demirspor mağlubiyetiyle başladıktan sonra Altınordu'yu deplasmanda avlayan Bursaspor, 3. haftada Giresunspor'a konuk edecek. Bursaspor, evinde 3 puana uzanıp seri yakalamak istiyor. Balıkesirpor'a 3-1 kaybettikten sonra Menemenspor'la 1-1 berabere kalan Giresunspor ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
Bursaspor - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Saat 19.00'da başlayacak ve Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maçı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. TRT Spor ve beIN Max 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
TRT Spor’da canlı yayımlanacak TFF 1. Lig üçüncü hafta karşılaşmaları şu şekilde;
26 Eylül Cumartesi 14.00 Ümraniyespor - İstanbulspor
26 Eylül Cumartesi 19.00 Bursaspor - Giresunspor
27 Eylül Pazar 14.00 Bandırmaspor - Yılport Samsunspor
27 Eylül Pazar 16.30 Osmanlıspor - Adana Demirspor
27 Eylül Pazar 19.00 Altay – Eskişehirspor
28 Eylül Pazartesi 19.00 Boluspor – Altınordu
TRT Avaz’da canlı yayınlanacak karşılaşmalar ise şöyle;
26 Eylül Cumartesi 19.00 Akhisar Belediyespor – Balıkesirspor
28 Eylül Pazartesi 19.00 Menemenspor - Tuzlaspor