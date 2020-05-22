Bundesliga'da heyecan 27. hafta oynanancak maçlarla devam edecek. Haftanın en kritik 90 dakikalarından birinde Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Mönchengladbach topladığı 52 puanla 3. sırada yer alıyor. Konuk ekip Leverkusen ise 50 puanla 5. basamakta bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta Frankfurt'u 3-1'le geçen ve Bundesliga'da oynadığı son dört karşılaşmanın üçünü kazanan Gladbach, çıkışını sürdürüp galibiyete uzanan taraf olmak istiyor. Bu sezon dış sahada oynadığı 13 Bundesliga maçında sekiz galibiyet alan ve fırtına gibi esen Leverkusen ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp puan sıralamasında rakibini sollamanın peşinde.

Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile oynadığı son sekiz maçın altısını kazanan Mönchengladbach, 1994-2010 arasındaki 26 karşılaşmada rakibini mağlup edememişti. Gladbach ile oynadığı son üç Bundesliga maçını kaybeden Leverkusen, rakibine karşı kulüp tarihinde sadece tek sefer dört maçlık bir seri yaşadı.

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Kritik 90 dakika 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. TSİ 16.30'da başlayacak mücadele S Sport ve TRT Spor ekranlarından izleyici ile buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen muhtemel 11'ler:

Mönchengladbach: Sommer; Rainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Neuhaus, Strobl; Plea, Hofmann, Thuram; Embolo

Bayer Leverkusen: Hradecky; Weiser, Tapsoba, Bender, Sinkgraven; Aranguiz, Demirbay; Diaby, Amiri, Wirtz; Havertz