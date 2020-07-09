Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesi ile Süper Lig mücadelesinde bir kader daha sınavına çıkıyor. Galatasaray, Sivasspor ve Fenerbahçe'nin puan kayıpları sonrası sıralamada kendisine yer edinmek. Peki Beşiktaş-Kasımpaşa maçı hangi kanalda ne zaman kaçta canlı yayınlanacak? bu sorunun yanıtlarını ve Beşiktaş-Quaresma düellosuna ilişkin detayları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Beşiktaş-Kasımpaşa ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, Boyd, Burak

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadadi, Meiah, Tirpan, Fernandes, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam

Bjk-Kasımpaşa maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı saat21.00'de başlayacak mücadelede Vodafone Park'ta ağırlayacak. Ali Şansalan'ın idare edeceği mücadele süper lig yayıncııs beinsports'un 1. kanalından canlı olarak ekrana gelecek.Mücadelenin VAR hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Quaresma-Kartal'a karşı

Sezona Beşiktaş'ta başlayan ancak ligin 2.haftasında önceki yönetimin kararı sonrasında takımla yolları ayrılarak Kasımpaşa’ya transfer olan Ricardo Quaresma, Vodafone Park’ta eski ekibine rakip olacak. Siyah-Beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen ve Beşiktaş ile özdeşleşen futbolcular arasında yer alan Portekizli oyuncu, sezonun ilk yarısında eski takımına karşı görev yapmıştı. Quaresma transfer olduktan sonra ilk kez Vodafone Park’a rakip takım oyuncusu olarak gidecek. 36 yaşındaki kanat oyuncusu, Kasımpaşa formasıyla bu sezon 22 karşılaşmaya çıkıp 4 gollük performans sergiledi.

Beşiktaş formasıyla 2 farklı dönemde toplamda 7 sezonda görev yapan Ricardo Quaresma, toplamda 227 karşılaşmada oynamıştı. Tecrübeli futbolcu, 2010-13 ve 2015-19 dönemlerinde süre aldığı 227 oyunda rakip fileleri 38 kez sarsıp 71 de asist yapmıştı.



