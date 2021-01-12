Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi Hatayspor karşısında son bulan ve rakibiyle 2-2 berabere kalan Beşiktaş Türkiye Kupası son 16 turu maçında ligde 6-0 yendiği Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Siyah-Beyazlı takım rakibini geçerek çeyrek finale çıkmak istiyor. Çaykur Rizespor ise hem turu geçmek hem de geçen maçın rövanşını almak istiyor.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Nsakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Ghezzal, Nkoudou, Aboubakar

Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Emir, Selim, Alberk, Yasin, Donsah, Fernando, Michalak, Doğan, Kemal

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. ATV'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Siyah-beyazlı ekip, kupanın 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek tur atladı. Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'a 3-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.