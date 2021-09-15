Beşiktaş ile Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ilk hafta maçında Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen Kara Kartal, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1'er beraberlik ve galibiyet aldı. Önemli transferler yapan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.

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Beşiktaş-Borussia Dortmund ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşma dijital yayın platformu Exxen'den naklen yayınlanacak. Dev maçın canlı takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş-Borussia Dortmund 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin, Batshuayi

Borussia Dortmund : Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reus, Malen, Haaland

Şampiyonlar Ligi kadrosu!

Transfer döneminde 9'u yeni olmak üzere 12 futbolcuyu renklerine bağlayan Beşiktaş, ilk 4 hafta itibariyle kadro derinliği ve oynadığı futbol ile adından övgüyle söz ettiriyor. Geçen sezonun en çok parlayan futbolcuları olan Larin, Ghezzal, Rosier ve Josef'in yanına Pjanic,Teixeria, Batshuayi gibi yıldızları ekleyen siyah beyazlılar için, Şampiyonlar Ligi maçları gerçek test maçları olacak.

Ülke puanına destek zamanı

Süper Lig kulüplerinin son yıllarda Avrupa’da başarısız olması sonrasında Türkiye, UEFA’nın ülke puanı sıralamasında 18. sıraya kadar gerilemişti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş; UEFA Avrupa Ligi’nde de Galatasaray ve Fenerbahçe ’ye yoluna devam edecek olan Türkiye, 3 kulüpten de başarı bekliyor. Türk kulüplerinin Avrupa arenasında daha da geriye düşmemesi için kulüplerimizin bu sezon olabildiğince başarılı olması gerekiyor. Öte yandan Beşiktaş Yönetimi, teknik ekip ve futbolcuları motive etmek için Dortmund maçının kazanılması halinde UEFA’dan gelecek 2.8 milyon Euro’luk (28 milyon TL) galibiyet priminin yarısı olan 1.4 milyon Euro’yu (14 milyon TL) takıma dağıtacak.

Tek galibiyet Leipzig'e karşı

Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini Leipzig karşısında aldı. Daha önce Almanya’dan Borussia Dortmund, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Leipzig ile çeşitli UEFA organizasyonlarında karşılaşan siyah-beyazlı ekip, grubunu namağlup lider tamamladığı sezon Leipzig’i iki karşılaşmada da mağlup etti. İstanbul’da Alman rakibini 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleyi ise 2-1 kazandı.

Rekorların senesi 2017-2018

Siyah beyazlılar, 2017-2018 sezonunda Türk takımların grup aşamalarında kaydettiği en yüksek başarıyı yakalayıp tüm grup aşaması rekorlarını kırdı. Monaco, Porto ve Leipzig'in olduğu gruptan yenilgisiz lider çıkan Beşiktaş, 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik aldı ve 14 puanla en yüksek puanı alan Türk takımı oldu. Grup aşamasında 11 gol bulan siyah beyazlılar en çok gol atan Türk takımı rekorunu da kırdı.