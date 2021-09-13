Süper Lig 'de fırtınalar estiren ve 4 maçta gol yemeyerek liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund'la sahasında karşılaşacak. Alex Teixeira ve Vida sakatlığı nedeniyle bu önemli maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş ilk maçını güclü rakibi karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

15 Eylül Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.45'de başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İki önemli eksik!

Alex Teixeira ve Vida sakatlığı nedeniyle bu önemli maçta forma giyemeyecek.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdağan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş ve Alex Teixeira.



