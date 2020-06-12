Süper Lig'de Corona sonrası Beşiktaş ilk maçında Antalyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Sergen Yalçın yönetimindeki Siyah-Beyazlılar 27. haftada Antalyaspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda sürpriz arayacak. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Siyah-Beyazlı takımda Karius ile yollar ayrılmıştı. Sergen Yalçın'ın bu karşılaşmada Ersin Destanoğlu'na görev verdi.

İşte Beşiktaş'ın 11'i

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven

Antalyaspor'un 11'i ise şu şekilde: Boffin, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Hakan, Veysel, Podolski, Jahovic.









Beşiktaş - Antalyasor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 21:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş ile Antalyaspor 48. maça çıkıyor

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 47 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 5'ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 104 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 41 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş evinde açık ara üstün

Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı maçlarda rakibine açık ara üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 23 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı. Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 48 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, Süper Lig'de Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu.



