Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda eşleşmeler belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminde seribaşı unvanıyla katılan Beşiktaş 'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’ndaki rakibi Süper Lig ekiplerinden Altay oldu.

Beşiktaş - Altay maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Siyah-Beyazlılar, Altay ile Vodafone Park’ta karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçları A Spor ve atv'den canlı yayınlanacak. Maçların kesin tarihi ve saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.