bEİN SPORTS canlı izle! Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni hocası Emre Belözoğlu yönetiminde 2. maçına çıkacak olan Kanarya, 2'de 2 yaparak zirve yolunda fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Zor günler geçiren ve 11 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise kötü gidişata güçlü rakibi karşısında son vermeye çalışacak. bEİN SPORTS canlı izle! Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe canlı skor takibi ve detaylar haberimizde...
Fenerbahçe zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanında. Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın kazandığı haftada deplasmanda Fenerbahçe ile galibiyet arıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada Denizlispor'u mağlup ederek haftanın en karlı takımı olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta 3 puanı hanesine yazdıran ve 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe, fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. 11 maçtır 3 puan hasreti çeken ve ateş hattına gerileyen Malatyaspor ise kötü gidişata Fenerbahçe karşısında son vermenin hesaplarını yapıyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlananan ve Halis Özkahya'nın yönettiği mücadelenin canlı skor takibi ve tüm detaylar haberimizde.
YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE CANLI TAKİP
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Yeni Malatya Stadı’nda oynanan ve saat 19.00’da başlayan maçı hakem Halis Özkahya yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam, Semih, Wallace, Hafez, Mallan, Acquah, Mustafa, Fofana, Tetteh, Adem Büyük
Yedekler: Abdulsamed, Zuqui, Aly, Doğukan, Eric, Zeki, Jospin, Bülent, Jetmir
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Attila Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Valencia, Osayi-Samuel, Samatta
Yedekler: Ertuğrul, Lemos, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Tisserand, Thiam, Sinan Gümüş, Novak