Fenerbahçe zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanında. Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın kazandığı haftada deplasmanda Fenerbahçe ile galibiyet arıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada Denizlispor'u mağlup ederek haftanın en karlı takımı olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta 3 puanı hanesine yazdıran ve 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe, fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. 11 maçtır 3 puan hasreti çeken ve ateş hattına gerileyen Malatyaspor ise kötü gidişata Fenerbahçe karşısında son vermenin hesaplarını yapıyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlananan ve Halis Özkahya'nın yönettiği mücadelenin canlı skor takibi ve tüm detaylar haberimizde.

YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE CANLI TAKİP

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı’nda oynanan ve saat 19.00’da başlayan maçı hakem Halis Özkahya yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam, Semih, Wallace, Hafez, Mallan, Acquah, Mustafa, Fofana, Tetteh, Adem Büyük

Yedekler: Abdulsamed, Zuqui, Aly, Doğukan, Eric, Zeki, Jospin, Bülent, Jetmir

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Attila Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Valencia, Osayi-Samuel, Samatta

Yedekler: Ertuğrul, Lemos, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Tisserand, Thiam, Sinan Gümüş, Novak



