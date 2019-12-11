UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona eriyor. B Grubu'nda bir üst tura çıkmayı garantileyen Bayern Münih ve Tottenham galibiyet için kozlarını paylaşacak. Gruptaki tüm maçlarını kazanarak liderliği garantileyen Bayern Münih son karşılamadan da galibiyetle ayrılarak 18 puanı görmek istiyor. Bundesliga’da ise haftayı 7. sıra gibi alışık olmadığı bir pozisyonda bitiren Alman ekibinde süper bir performans gösteren Lewandowski de iki maçtır gol bulamıyor. Bu nedenle ev sahibinde akıllar biraz da hafta sonu oynanacak Werder Bremen karşılaşmasında olabilir.

Diğer taraftan Tottenham ise Mourinho ile yakaladığı çıkışı Burnley karşısında devam ettirdi. Manchester United’a yenildikten sonra Burnley’i 5-0’la geçen Londra ekibi grupta şansı kalmadığından tüm dikkatini lige verdi. Almanya’ya Kane, Alli, Vertonghen, Aurier gibi isimleri götürmeyen Mourinho ayrıca sakatlığı bulunan Lloris, Ndombele, Winks, Lamela ve Davies’ten de yararlanamayacak.

Bayern Münih - Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Gianluca Rocchi'nin yöneteceği mücadele beIN SPORTS Max 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Bayern Münih - Tottenham muhtemel 11'ler:

Bayern Münih: Ulreich, Pavard, Martinez, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Perisic, Müller, Gnabry, Lewandowski

Tottenham: Gazzaniga, Peters, Foyth, Sanchez, Rose, Dier, Skipp, Moura, Celso, Sessegnon, Parrott



