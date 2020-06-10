Almanya Kupası Yarı Final maçında Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Bundesliga'da şampiyonluğa koşan, gözünü Almanya Kupası'na diken Bayern, çıkışını Frankfurt karşısında sürdürüp finale uzanmak istiyor. Sezonun ilk yarısında ligde dev rakibi 5-1 geçen Frankfurt ise yine sürpriz peşinde olacak.

İki takım 23 Mayıs'ta karşı karşıya gelmiş ve 90 dakika Bayern'in 5-2'lik üstünlüğü ile sona ermişti.





Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Allianz Arena'da oynanacak 90 dakika TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.









Bayern Münih - Eintracht Frankfurt ilk 11'ler:

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Kimmich, Coman, Müller, Perisic, Lewandowski

Eintracht Frankfurt: Trapp, Hinteregger, N'Dicka, Abraham, Toure, Ilsanker, Kohr, Chandler, Gacinovic, Rode, Silva

Spor SMART nasıl izlenir?

Spor SMART kanalını izleyebilmek için D-Smart platformunun 'Aile Spor Paketi' adlı kampanyasına üye olmak gerekiyor.

Spor SMART, D-Smart platformunda 77. kanalda yayın yapıyor.

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frekans bilgileri şöyle:

Frekans: 12245

Polarizasyon: H - Yatay

Kapsama: Doğu

SR: 27500

FEC: 5/6

Sistem: DVB-S2

Modülasyon: 8PSK



