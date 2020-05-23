M'Gladbach'a 3-1 kaybedip üst üste 4. yenilgisini alan Frankfurt, lider Bayern'e konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik Almanya Bundesliga'da kesintisiz Canlı İzle keyfi de Misli.com'da!

Union Berlin deplasmanında 2-0 kazanıp zirvedeki yerini koruyan Bayern'de Philippe Coutinho ve Corentin Tolisso'nun sakatlıkları sürüyor. Son antrenmanı kaçıran Thiago'nun durumu ise maç saati netlik kazanacak. Geçtiğimiz hafta sonradan oyuna dahil olan Kingsley Coman ve Ivan Perisic ilk 11'e göz kırparken, penaltıdan golünü atan Robert Lewandowski ise üst üste 5 sezonda tüm kulvarlarda çıktığı maçlarda 40 gol barajına ulaşmayı başarmıştı.

Koronavirüs arasına 3 yenilgiyle giden Frankfurt, dönüşü de M'Gladbach mağlubiyetiyle yaptı ve TD Adi Hutter tartışılmaya başladı. Sezonun ilk maçında Bayern'i 5-1 yenen takımdan eser yok! Orta sahanın alternatiflerinden Dominik Kohr sarı kart cezalısı, M'Gladbach'a karşı forma giyemeyen Gonçalo Paciencia ise belirsizliğini koruyor. Formsuz bir görüntü veren Bas Dost yerine, sonradan oyuna girip golünü atan Andre Silva'yı hücumun en ilerisinde izleyebiliriz. Zorlu deplasmanda en büyük destekçisi bu sezon 12 gole katkı veren (4 gol - 8 asist) Filip Kostic olacaktır.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bayern ligdeki son 10 maçının 7'sinde kalesini gole kapattı!

- İki takım arasındaki son 6 resmi maç "2.5 ÜST" bitti.

- Frankfurt ligdeki son 4 maçında da kalesinde en az 2 gol gördü.

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CAN TONGO’NUN YORUMU

Bayern Münih, lige verilen ara sonrasında Union Berlin galibiyeti ile yolu devam etti. Deplasman ekibi ise duran toplarda stoper Hinteregger ile bu yıl çok etkili oldu. Sezon başı planlamasında sıkıntı yaşayan Frankfurt, giden oyuncularının yerlerini dolduramadı. Bu maçta Bayernkarşısında işleri hiç kolay olmayacaktır. Gollü ve farklı bir Bayern galibiyeti bekliyorum.



