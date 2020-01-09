Turkish Airlines EuroLeague’de ara verilmeden 2. yarı başlıyor. 18. maç döneminde Fenerbahçe, İspanya deplasmanına gidecek. Beklenenin altında kalan ve 17 hafta sonunda 14. sırada yer alan Fenerbahçe Beko ikinci yarı açılışını, bugün İspanya’nın Baskonia takımı önünde yapacak. 2 galibiyet uzağında olduğu Play-Off için telafisi olmayan yola giren Sarı-Lacivertliler serisi yakalamak adına mücadele edecek.

İlk 8’de yer almak için önündeki 6 takımı geçmek zorunda olan Kanarya, geçen hafta Yunanistan’da Olympiakos’u 96-87 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini bitirmişti. Beşiktaş Sompo Sigorta’dan ayrılan yeni antrenörü Dusko Ivanovic ile geçen hafta Barcelona’yı 76- 74 yenen Baskonia, ilk yarıyı 7 galibiyet, 10 yenilgiyle 12. sırada tamamladı. İki ekip arasında ilk yarıda oynanan maçı Fenerbahçe, 87-80 kazanmıştı.

Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 23:00’te Fernando Buesa Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi Matej Boltauzer (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya), Petri Mantyla (Finlandiya) hakem üçlüsü yönetecek.

James Nunnally geri döndü

Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi James Nunnally, yaklaşık 1,5 yıl sonra sarı-lacivertli formayı giyecek. 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen ve önemli başarılar elde eden ABD’li oyuncu, geçen hafta tekrar sarı-lacivertli takıma transfer oldu. Fenerbahçe’ye 1,5 yıl sonra dönen 29 yaşındaki oyuncu, yarın İspanya ekibi karşısında tekrar sarı-lacivertli formayı terletecek. Nunnally, sarı-lacivertlilerle son olarak 13 Haziran 2018’de resmi bir maça çıkmıştı.

Avrupa’da 527. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 527. maçına Baskonia karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 526 karşılaşmada 301 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de ise yaptığı 324 maçın 190’ını kazandı, 134’ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Turkish Airlines EuroLeague’de 25. mücadele

Fenerbahçe Beko, İspanyol rakibiyle Turkish Airlines EuroLeague’de 25. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce EuroLeague’de oynanan 24 maçta taraflar, 12’şer galibiyet elde etti. Rakibine son 9 maçta bir kez yenilen Fenerbahçe Beko, son 4 müsabakayı da kazandı.