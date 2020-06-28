Süper Lig’de finallerin iki takımı Galatasaray ve Başakşehir, bir kez daha sezonun en kritik virajında karşı karşıya geliyor. Cim Bom, son iki sezondur rakibini uzun süre zirve koltuğunda oturmasına rağmen son düzlükte devirerek mutlu sona ulaşıyordu. Aslan için bu kez işler biraz daha zor. Hem çok sayıda eksiği var hem de bugün şampiyonluk yolunda “ya tamam ya devam” diyecek. Başakşehir de zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için 3 puandan başka bir seçenek düşünmüyor. Trabzonspor’la amansız bir şampiyonluk mücadelesine girişen Okan Buruk’un takımı, son dönemde kendi sahasında kurduğu üstünlüğü sürdürmenin peşinde.

Fatih Terim kalesi!

Başakşehir, bu sezon Fatih Terim Stadı’nda çıktığı 14 lig maçının 10’unu kazanıp 3’ünde berabere kalırken, sadece 2. haftada Fenerbahçe’ye mağlup oldu. Turuncu- Lacivertliler ayrıca sahasında son 6 karşılaşmada rakiplerine tek 1 puan bile bırakmadı.

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Galatasaray ilk 11'ler:

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli

Galatasaray: Okan, Linnes, Lemina, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru

Başakşehir’de son dakika

Ev sahibi Başakşehir’de kart cezalısı Skrtel dışında eksik bulunmuyor. Turuncu-Lacivertli takımda Epureanu, Aleksic ve Mahmut Tekdemir ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular bugün kart görmeleri halinde, haftaya Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecekler.

Galatasaray’da son dakika

Konuk ekip Galatasaray’da Muslera, Falcao, Marcao ve Andone (sözleşmesi feshedildi) sakatlıkları, Mariano, Adem Büyük ve Ahmet Çalık ise kart cezaları sebebiyle bugün Başakşehir karşısında görev yapamayacak. Cezası olan iki oyuncu, haftaya Trabzonspor karşısında forma giyebilecek. Adem ise geri dönüş için bir hafta daha bekleyecek.