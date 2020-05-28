Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Coronavirüs nedeniyle ertelenen lig 12 Haziran'da oynanacak maçlarla yeniden başlayacak. TFF, fikstürü açıklarken şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Başakşehir - Galatasaray maçının da gün ve saati belli oldu. Başakşehir topladığı 53 puanla Trabzonspor'un ardından averajla 2. sırada yer alıyor. 50 puanlı Galatasaray ise Başakşehir'in hemen arkasında 3. basamakta. Dev maç, şampiyonluk yolunda dengeleri değiştirebilir.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan mücadele Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişi.

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

28 Haziran Pazar günü oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

2019-2020 Başakşehir'in kalan maçları

Başakşehir - Alanyaspor

Ankaragücü - Başakşehir

Başakşehir - Galatasaray

Antalyaspor - Başakşehir

Başakşehir - Denizlispor

Konyaspor - Başakşehir

Başakşehir - Kayserispor

Kasımpaşa - Başakşehir

2019-2020 Galatasaray'ın kalan maçları

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü

Başakşehir - Galatasaray

Galatasaray - Trabzonspor

Alanyaspor - Galatasaray

Ankaragücü - Galatasaray

Galatasaray - Göztepe

Antalyaspor - Galatasaray



