Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de fikstür belli oldu, Galatasaray taraftarı google aramalarına başladı. 10 maçtır kaybetmeyen ve şampiyonluk potasına giren Galatasaray, en kritik maçlarından birisine 29. hafta çıkacak. Fatih Terim'in ekibi, Okan Buruk yönetiminde harikalar yaratan Başakehir'e konuk olacak. Peki, Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Heyecanla beklenen 90 dakika ile ilgili detaylar haberimizde.
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Coronavirüs nedeniyle ertelenen lig 12 Haziran'da oynanacak maçlarla yeniden başlayacak. TFF, fikstürü açıklarken şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Başakşehir - Galatasaray maçının da gün ve saati belli oldu. Başakşehir topladığı 53 puanla Trabzonspor'un ardından averajla 2. sırada yer alıyor. 50 puanlı Galatasaray ise Başakşehir'in hemen arkasında 3. basamakta. Dev maç, şampiyonluk yolunda dengeleri değiştirebilir.
İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan mücadele Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişi.
Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
28 Haziran Pazar günü oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
2019-2020 Başakşehir'in kalan maçları
Başakşehir - Alanyaspor
Ankaragücü - Başakşehir
Başakşehir - Galatasaray
Antalyaspor - Başakşehir
Başakşehir - Denizlispor
Konyaspor - Başakşehir
Başakşehir - Kayserispor
Kasımpaşa - Başakşehir
2019-2020 Galatasaray'ın kalan maçları
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü
Başakşehir - Galatasaray
Galatasaray - Trabzonspor
Alanyaspor - Galatasaray
Ankaragücü - Galatasaray
Galatasaray - Göztepe
Antalyaspor - Galatasaray