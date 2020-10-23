Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçta Leipzig'e 2-0 yenilen Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Trabzonspor'u 2-0 yenen Başakşehir Antalyaspor'u da yenerek seri yakalamak istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Antalyaspor muhtemel 11'ler...

Başakşehir: Mert - Rafael, Skrtel, Epureanu (Ponck), Mbombo, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Giuliano, Visca, Ba

Antalyaspor: Boffin - Mert, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Orgill, Bünyamin, Podolski, Amilton, Jahovic

Sezona kötü başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir, geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u deplasmanda yenerek ilk galibiyetini elde etti. Turuncu-lacivertli takım, 6. haftaya 4 puan ve averajla 20. sırada giriyor.

Fraport TV Antalyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı ve 8 puan elde etti.

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım ve Nacer Chadli'nin bu mücadelede forma giyip giyemeyeceği maç günü belli olacak.

Sakatlığı süren Okechukwu Azubuike ise bu maçta da takımındaki yerini alamayacak.