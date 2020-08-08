Avrupa futbolunun bir numaralı kupa organizasyonunda son 16 turu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City ve Lyon'un çeyrek finale yükseldiği, Real Madrid ile Juventus'un ise kupaya veda ettiği Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden önemli maçlar oynanacak. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği mücadelede Barcelona, İtalya’da 1-1 berabere kaldığı Napoli’yi Nou Camp’ta ağırlayacak.

Barcelona'da Dembele sakatlığı, Vidal ile Busquets ise kırmızı kart cezası nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecekler. Napoli'de ise tek eksik, sakatlığı süren Maksimovic.

İtalya'da avantajlı bir skor elde eden Katalan ekibi, Napoli engelini aşıp adını son 8'e yazdırmak istiyor. Napoli ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

Gecenin diğer kapışmasında yine aynı saatte Bayern Münih, İngiltere’de 3-0 mağlup ettiği Chelsea’yi konuk edecek.

Barcelona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Camp Nou'da oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.

Barcelona - Napoli muhtemel 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Roberto, De Jong, Rakitic, Messi, Griezmann, Suarez

Napoli: Ospina, Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui, Demme, Ruiz, Zielinski, Callejon, Eljif Elmas, Mertens



