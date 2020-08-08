Barcelona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu’nun son rövanş maçları bu akşam oynanacak. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği mücadelede Barcelona, İtalya’da 1-1 berabere kaldığı Napoli’yi Nou Camp’ta ağırlayacak. Barcelona, Napoli deplasmanında elde ettiği avantajı iç sahada sonuca ulaştırmak istiyor. Çizme ekibi ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Peki, Barcelona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona - Napoli maçı ile ilgili tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri haberimizde.
Avrupa futbolunun bir numaralı kupa organizasyonunda son 16 turu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City ve Lyon'un çeyrek finale yükseldiği, Real Madrid ile Juventus'un ise kupaya veda ettiği Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden önemli maçlar oynanacak. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği mücadelede Barcelona, İtalya’da 1-1 berabere kaldığı Napoli’yi Nou Camp’ta ağırlayacak.
Barcelona'da Dembele sakatlığı, Vidal ile Busquets ise kırmızı kart cezası nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecekler. Napoli'de ise tek eksik, sakatlığı süren Maksimovic.
İtalya'da avantajlı bir skor elde eden Katalan ekibi, Napoli engelini aşıp adını son 8'e yazdırmak istiyor. Napoli ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.
Gecenin diğer kapışmasında yine aynı saatte Bayern Münih, İngiltere’de 3-0 mağlup ettiği Chelsea’yi konuk edecek.
Barcelona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Camp Nou'da oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.
Barcelona - Napoli muhtemel 11'ler:
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Roberto, De Jong, Rakitic, Messi, Griezmann, Suarez
Napoli: Ospina, Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui, Demme, Ruiz, Zielinski, Callejon, Eljif Elmas, Mertens