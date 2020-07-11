Wanda Metropolitano'da rakiplerine kolay kolay geçit vermeyen Atletico Madrid, La Liga'nın 36. haftasında hedefsiz Real Betis'i ağırlıyor. Salgın arasından döndükten sonra oynadığı 8 maçtan 18 puan çıkartan Atletico Madrid ligdeki sırasını da hep muhafaza etti, Sevilla ve Villarreal'e yakalanmadı. Real Betis ise son olarak Osasuna'yı 3-0 geçti ve ligin hedefsiz takımlarından biri haline geldi. Cezası sona eren Sergio Canales'in de dönüşüyle takımda eksik oyuncu da kalmadı.

Mücadele öncesi 63 puanlı Madrid, 3. sırada yer alıyor. Betis ise 41 puanla 13. basamakta.









Atletico Madrid - Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Jose Gonzalez Gonzalez'in yönettiği mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Spor SMART'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Atletico Madrid - Real Betis ilk 11'ler:

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Lodi; Correa, Thomas, Saul, Koke; Llorente, Morata

Real Betis: Martin Barragan, Bartra, Sidnei, Moreno; Guido Rodríguez, William, Guardado; Canales, Morón, Fekir