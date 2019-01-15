Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile Göztepe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazanmıştı. Göztepe hem rövanşı almak istiyor hem de ikinci maç öncesi avantaj sağlamak istiyor.

Antalyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalyaspor ile Göztepe arasında Antalya Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak.

Müsabakanın rövanşı 23 Ocak Çarşamba günü İzmir’de oynanacak. Göztepe’de henüz lisansı çıkartılmayan Serdar Gürler’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Çinemre forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Lamine Gassama’nın durumu da maç saatinde belli olacak.