Ankaragücü, Süper Lig’in ilk devresinin son maçında Yukatel Denizlispor’u konuk edecek. Başkent ekibi sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Denizlispor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Ankaragücü - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak 17. hafta karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ankaragücü - Denizlispor 11'ler...

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Alihan, Pazdan, T. Pinto, Cebrail, Sedat, Faty, Canteros, İlhan Parlak ve Orgill

Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay, Murawski, Aissati, Sackey, Hadi Sacko, Barrow ve Rodallega

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki MKE Ankaragücü, ligde geçen hafta deplasmanda Antalyaspor ile berabere kalmıştı. Haftaya 11 puanla 17. sırada giren başkent ekibinde sarı kart cezalısı Ante Kulusic, Denizlispor’a karşı forma giyemeyecek.

Denizlispor'da sakatlığı süren sol bek Bergdich ile kart cezalısı sağ bek Lopes Ankara deplasmanında forma giyemeyecek.