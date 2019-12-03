Lige çok hızlı bir giriş yapan ancak son 4 maçında galibiyete hasret kalarak zirveden uzaklaşan Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adanaspor ile karşılaşacak. 4. Tur’da İnegöl engelini 3-0 gibi rahat bir sonuçla aşan Turuncu-Yeşilliler, Güney derbisini kazanarak Turuncu-Beyazlılar’ı saf dışı bırakmayı amaçlıyor. Akdeniz ekibi, Avrupa’ya gitmenin en kısa yolu olarak gözüken kupaya oldukça önem veriyor.

Alanyaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 16.30’da başlayacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma A Spor ekranlarından izleyici ile buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan turuncu yeşilliler, önemli maçta rakibine karşı galip gelerek rövanş için avantaj sağlamaya çalışacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsediklerini ve finale kadar gitmek istediklerini söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un, ligde fazla forma giyemeyen futbolculara şans vermesi bekleniyor.