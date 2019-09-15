1.Lig'de haftanın merakla beklenen karşılaşmasında müthiş bir kapışma yaşanacak. Adana derbisinde Adanaspor, sahasında Adana Demirspor’u ağırlayacak. Geçtiğimiz sezon oynanan 2 mücadelede de puanları paylaşmak zorunda kalan iki ekip, bu sefer mutlak zafer için sahaya çıkacak.

Zorlu maç öncesinde Toros Kaplanları’nda sol bek Özkan Taştemur kırmızı kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Mavi Şimşekler’de tek eksik orta sahada görev yapan Süleyman Koç. Bu 2 oyuncu haricinde ezeli rakiplerin sahaya tam kadro ile çıkması bekleniyor.

Adanaspor - Adana Demirspor hangi kanalda, saat kaçta?

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bu akşam saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS MAX HD'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Dostluk rüzgarları...

İki takımın teknik direktörleri kritik derbi öncesinde birbirlerine başarı dileklerinde bulundu. Adana Demirspor’da ilk maçına çıkacak teknik direktör Uğur Tütüneker, “Mücadelemizi vereceğiz ancak maç bittikten sonra her zaman olduğu gibi dost kalacağız. Hayatımın ilk Adana derbisine çıkacağım” ifadelerini kullanırken, Adanaspor’da Levent Eriş ise “Böylesine önemli maça çıkacağımdan dolayı onur duyuyorum. Adanaspor ve Adana Demirspor takımlarının beklentileri ve hayalleri var. Biz hayallerimizin peşinden gitmek için büyük mücadele veriyoruz” dedi.