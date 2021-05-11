11 Mayıs Süper Lig maçları saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 41. haftası kritik maçlara sahne olacak. Beşiktaş sahasında Karagümrük'ü konuk edecek. Fenerbahçe ise sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Galatasaray deplasmanda Denizlispor ile mücadele edecek. 11 Mayıs'ta oynanacak Süper Lig maçları saat kaçta hangi kanalda? Bu maçla ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım maç saatinde fanatik.com.tr'de olacak...
Süper Lig'in 41. haftası şampiyonluk yolunda önemli maçlara sahne olacak. 11 Mayıs Salı (bugün) günü oynanacak tüm maçlar ile ilgili detayları burada bulabilirsiniz.
Şampiyonluk yoludna kritik bir öneme sahip olan 3 önemli karşılaşma bugün en çok merak edilen maçlar arasında yer alacak.
Lider Beşiktaş , saat 20:30'da sahasında Karagümrük'ü Vodafone Park'ta konuk edecek. Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe ise sahasında 17 haftadır kaybetmeyen Sivasspor'la karşılaşacak. Halis Özkahya'nın düdük çalacağı karşılaşma 20:30'da başlayacak. Bu maç beIN Sports 2'den naklen ekranlara gelecek.
Lider Beşiktaş'ı hafta sonu 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında ben de varım diyen Galatasaray , küme düşen Denizlispor deplasmanına çıkacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20:30'da başlayacak. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği maç beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
İŞTE SÜPER LİG'DE 11 MAYIS'TA OYNANACAK DİĞER MAÇLARIN YAYINLANACAĞI KANALLAR
17:00 Konyaspor - Trabzonspor: beIN Sports 1
20:30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor: beIN Connect, beINSports 4 (Dönüşümlü)
20:30 Gençlerbirliği - Göztepe: beIN Connect, beINSports 4 (Dönüşümlü)
20:30 Alanyaspor - Erzurumspor: beIN Connect, beINSports 4 (Dönüşümlü)
20:30 Kasımpaşa - Ankaragücü: beIN Connect, beINSports 4 (Dönüşümlü)
20:30 Başakşehir - Kayserispor: beIN Connect, beINSports 4 (Dönüşümlü)
20:30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor beIN Connect, beINSports 4 (Dönüşümlü)