BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası’na 5’inci turda dahil olan Yeni Malatyaspor, rakibini saf dışı bırakarak bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Keçiörengücü ise zor olanı yaparak, Doğu ekibini devirmeyi planlıyor.

Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 14.30’da başlayacak. Burak Şeker'in yöneteceği karşılaşma A Spor ekranlarından izleyici ile buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Sarı-siyahlı takımda eksik ve sakat futbolcu bulunmazken, Süper Lig’in 10. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında kırmızı kart gören ve üç maç men cezası alan teknik direktör Sergen Yalçın, Keçiörengücü maçında takımının başında sahaya çıkacak.

Süper Lig’de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’na 4. turda dahil olmuş ve tarihinde ilk kez yarı final oynama başarısı göstermişti.