Yeni Malatyaspor - Galatasaray canlı izle

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray kozlarını Türkiye Kupası'nda paylaşacak. Son haftalarda aldığı başarısız sonuçlar sonrası topun ağzında olduğu iddia edilen Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Yeni Malatyaspor'da, kadro dışı bırakıldıktan sonra ülkesine giden ama geçtiğimiz günlerde şehre geri döndüğü ortaya çıkan Christian Cueva'nın affedildiğine dair bir bilgi geçilmedi. Tahkim Kurulu tarafından cezası indirilen Karim Hafez, görev verilirse Galatasaray'a karşı forma giyebilecek durumda. Ligdeki Kayserispor maçında, hataları sonrası devrede kenara gelen Semih Kaya'nın yerine, Wallace'ın yanında stoper bölgesinde Teenage Hadabe'nin başlaması şaşırtıcı olmaz. Hücumda gözler Adem Büyük'ün üzerinde olacak. Adem'e desteği kanatlardan Jody Lukoki ve Moryke Fofana'nın vermesi bekleniyor. Malatyaspor cephesinde Benjamin Tetteh''in sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyeceği duyuruldu.





Malatyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 12 Ocak Salı günü saat 20.45'ten itibaren ATV'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Wallace, Semih, Chebake, Bülent, Acquah, Ndayishimiye, Fofana, Kubilay, Adem, Umut

Galatasaray: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel

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Antalyaspor ve Konyaspor karşısındaki kayıplar sonrası Gençlerbirliği'ne adeta patlayan Galatasaray'da; tedavileri süren Sofiane Feghouli, Radamel Falcao ve Omar Elabdellaoui ile birlikte kaptan Arda Turan ve Ryan Donk deplasman kafilesinde yer almadı. TD Fatih Terim'in savunma ikilisini Marcao ve Christian Luyindama'dan oluşturması, hücumda ise Mbaye Diagne yerine Ryan Babel ile başlaması bekleniyor. Sıkışık fikstür nedeniyle kalede Fatih Öztürk, sol bekte son haftalarda yedek soyunan Marcelo Saracchi'yi görebiliriz. Kerem Aktürkoğlu ilk kez ilk 11'de oynayabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Yeni Malatyaspor oynadığı son 5 maçı kazanamadı! (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Galatsaray'ın deplasmanda oynadığı son 6 maçın 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- İki takımın Malatya'da oynadığı 4 maçın 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %45'lik kesim son haftaların formsuz takımı Yeni Malatyaspor karşısında Fatih Terim'in öğrencilerine güveniyor... %24'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.