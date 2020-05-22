Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 27. haftasında Wolfsburg'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Ruhr derbisinde Schalke 04'ü sahadan silen ve harika bir geri dönüş yapan Dortmund, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor. Wolfsburg ise güçlü rakibi karşısında sürpriz kovalayacak.

Konuk ekip Dortmund, topladığı 54 puanla lider Bayern Münih'in ardından 2. sırada bulunuyor. Wolfsburg ise 39 puanla 6. basamakta bulunuyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma Dortmund'un 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

23 Mayıs Cumartesi günü Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. TSİ 16.30'da başlayacak mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Wolfsburg - Borussia Dortmund muhtemel 11'ler:

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Knoche, Brooks, Otavio, Schlager, Arnold, Steffen, Mehmedi, Brekalo, Weghorst

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Can, Brandt, Guerreiro, Sancho, Haaland, Hazard

Ev sahibinde Yannick Gerhardt, Josuha Guilavogui ve William sakatlıkları sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Camacho'nun ise durumu şüpheli.

Konuk ekipte ise sakatlığı bulunan Marco Reus, Nico Schulz, Axel Witsel ve Dan-Axel Zagadou takımdaki yerini alamayacak.

Dortmund'u konuk ettiği son dört Bundesliga maçını kaybeden Wolfsburg, herhangi bir rakibine karşı beş maçlık seri yaşamadı. Son yedi Bundesliga maçında mağlubiyet almayan Wolfsburg (4G 3B), daha önceki üç karşılaşmayı kaybetmişti.

Borussia Dortmund, Lucien Favre yönetimindeki en uzun galibiyet serisini yakalamak için sahaya çıkacak. (10-15. haftalarda 6 maç). Borussia Dortmund forveti Erling Haaland, Bundesliga'da oynadığı ilk 10 maçta 11 gol atan ilk oyuncu olmak için mücadele edecek.