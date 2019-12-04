Türk futbolunda son 2 yıldır gösterdiği çıkışla alkışlanan kaleci Uğurcan Çakır, Avrupa’nın dev kulüpleri tarafından yakından izleniyor. Son olarak, Trabzonspor ile Galatasaray arasında 1-1 sona eren mücadelede Uğurcan Çakır, canlı olarak takip edildi.

İngiltere’de Daily Mirror’da yer alan haberde, Liverpool’un temsilcilerini Trabzon’a gönderdiği ve 23 yaşındaki kaleciyi izlettiği ifade edildi. Liverpool’un bu maçla ilgili bilgiler topladığı ancak izlenmeye devam edileceği vurgulandı. Haberin devamında, Liverpool’un yanı sıra Juventus ve ismi söylenmeyen 2 Avrupa kulübünün daha Uğurcan’ı izlediği aktarıldı.

Kaynak: Akşam