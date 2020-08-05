Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu heyecanı yaşanacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Avrupa Ligi’nde bugün ve yarın yapılacak son 16 turu maçlarıyla çeyrek finalistler belirlenecek. Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında İstanbul’da 1-0 yendiği Danimarka’nın Kopenhag takımı ile TSİ 19.55’te deplasmanda karşılaşacak.

Temsilcimiz Başakşehir’in, Kopenhag’ı bu akşam elemesi durumunda çeyrek finaldeki rakibi Manchester United-LASK eşleşmesinin galibi olacak. İlk maçı 5-0 kazanan United’ın, sahasında adeta idman maçı yaparak adını son 8’e yazdırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son 16 turu ilk ayağında ertelenen Inter-Getafe ve Sevilla-Roma eşleşmeleri ise tek maç üzerinden yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final turundan itibaren ev sahipliğini Almanya üstlenecek ve tur atlayan takımlar tek maç üzerinden belli olacak.

5 Ağustos Çarşamba:

19.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Wolfsburg (Almanya) (2-1) (beIN Sports 2)

19.55 Kopenhag (Danimarka)-Medipol Başakşehir (0-1) (beIN Sports 1)

22.00 Manchester United (İngiltere)-LASK (Avusturya) (5-0) (beIN MAX 1)

22.00 Inter (İtalya) - Getafe (İspanya) (beIN Sports 2)

6 Ağustos Perşembe:

19.55 Sevilla (İspanya)-Roma (İtalya) (beIN Sports 1)

19.55 Bayer Leverkusen (Almanya)-Rangers (İskoçya) (3-1) (beIN Sports 2)

22.00 Basel (İsviçre)-Eintracht Frankfurt (Almanya) (3-0) (beIN Sports 2)

22.00 Wolverhampton (İngiltere)-Olympiakos (Yunanistan) (1-1) (beIN Sports 1)