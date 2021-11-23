UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta karşılaşmaları başlıyor. E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray, Cengiz Ünder'in de forma giydiği Marsilya'yı ağırlayacak. 5 puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe de Olympiakos'a konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 24 Kasım Çarşamba günü bir, 25 Kasım Perşembe günü ise 15 maç yapılacak. Topladığı 8 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray , perşembe günü saat 20.45'te milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. 5 puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe de aynı gün TSİ 23.00'te Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
24 Kasım Çarşamba:
18.30 Spartak Moskova (Rusya) - Napoli (İtalya) (Exxen)
25 Kasım Perşembe:
20.45 Galatasaray - Olimpik Marsilya (Fransa) (Exxen)
20.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Lazio (İtalya) (Exxen)
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan) (Exxen)
20.45 Midtjylland (Danimarka) - Braga (Portekiz) (Exxen)
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Celtic (İskoçya) (Exxen)
20.45 Real Betis (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan) (Exxen)
20.45 Rapid Wien (Avusturya) - West Ham United (İngiltere) (Exxen)
20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika) (Exxen)
23.00 Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya) (Exxen)
23.00 Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa) (Exxen)
23.00 PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya) (Exxen)
23.00 Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya) (Exxen)
23.00 Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya) (Exxen)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe (Exxen)
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika) (Exxen)
AA