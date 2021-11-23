UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 24 Kasım Çarşamba günü bir, 25 Kasım Perşembe günü ise 15 maç yapılacak. Topladığı 8 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray , perşembe günü saat 20.45'te milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. 5 puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe de aynı gün TSİ 23.00'te Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Kasım Çarşamba:

18.30 Spartak Moskova (Rusya) - Napoli (İtalya) (Exxen)

25 Kasım Perşembe:

20.45 Galatasaray - Olimpik Marsilya (Fransa) (Exxen)

20.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Lazio (İtalya) (Exxen)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan) (Exxen)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - Braga (Portekiz) (Exxen)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Celtic (İskoçya) (Exxen)

20.45 Real Betis (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan) (Exxen)

20.45 Rapid Wien (Avusturya) - West Ham United (İngiltere) (Exxen)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika) (Exxen)

23.00 Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya) (Exxen)

23.00 Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa) (Exxen)

23.00 PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya) (Exxen)

23.00 Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya) (Exxen)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya) (Exxen)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe (Exxen)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika) (Exxen)

AA