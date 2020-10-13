Rusya ile berabere kalan ve galibiyeti kıl payı kaçıran A Milli Futbol Takımımız bu kez Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Uluslar Ligi'nde 2 puanla 3. sırada bulunan Türkiye Sırbistan'ı yenerek gruptaki şansını devam ettirmek istiyor. Sırbistan ile deplasmanda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona ermişti. Grupta diğer maç ise Rusya ile Macaristan arasında oynanacak.

Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Ekim Çarşamba günü oynanacak ve saat 21:45’te başlayacak Türkiye - Sırbistan maçı TRT SPOR ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de. olacak.

Milli takımımızın, Sırbistan ile oynayacağı Uluslar Ligi grup karşılaşmasını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Maça taraftar alınacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Sırbistan maçında loca alanların yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır." ifadelerine yer verdi.

Efecan, Kaan ve Ozan Kabak yok!

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan ve kadrodan çıkan Kaan Ayhan ile Rusya maçında cezalı duruma düşen Ozan Kabak Sısbistan'a karşı forma giyemeyecek. Ayrıca son Rusya maçında sakatlanan Efecan Karaca da mücadelede oynamayacak.

7 futbolcu Türkiye'ye gelmiyor

Mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşanıyor. Sırbistan Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar'ın kulüpleriyle yapılan anlaşma sonucu Türkiye'ye götürülmediği ifade edildi.

Çağlar Söyüncü'nün durumu belirsiz!

Almanya ve Rusya maçlarında sakat olduğu için forma giyemeyen Çağlar Söyüncü'nün Sırbistan maçına yetişip yetişmeyeceği merak konusu. Ozan ve Kaan'ın yokluğunda Şenol Güneş'in savunma hattını Merih ve Çağlar ile kurması bekleniyor.

Türkiye kaçıncı sırada? Uluslar Ligi B Grubu puan durumu

1- Rusya 7 puan

2- Macaristan 6 puan

3- TÜRKİYE 2 puan

4- Sırbistan 1 puan

Türkiye UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür

03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan: 0-1