A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Tokyo 2020’deki ilk maçında son Olimpiyat Şampiyonu Çin’i net setlerle 3-0 mağlup eden Ay-Yıldızlı ekip, B Grubu’ndaki ikinci maçında İtalya ile mücadele edecek. İtalya gruptaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 mağlup etti. A Milli Takım FIVB Uluslar Ligi’nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-Yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.

Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ariake Arena'da oynanacak Türkiye - İtalya maçı, 27 Temmuz Salı günü TSİ 10.25'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Kadın Milli Voleybol Takımımız, Çin zaferinin ardından şimdi de İtalya karşısına çıkacak. Hedef, 2’de 2’yle grup liderliğini korumak.

B Grubu puan durumu :

Türkiye / 3 puan

İtalya / 3 puan

ABD / 3 puan

Arjantin / 0 puan

ROC / 0 puan

Çin / 0 puan

Not: İlk 4 gruptan çıkacak.

Türkiye kadrosu: Simge, Cansu, Tuğba, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Naz, Meryem, Eda, Zehra, Ebrar

İtalya kadrosu: Sorokaite, Malinov, de Gennaro, Folie, Orro, Bosetti, Chirichella, Danesi, Fahr, Pietrini, Sylla, Egonu