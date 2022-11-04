Trabzonspor , Avrupa'da kader maçında Macar ekibi Ferencvaros'u ağırladı. Macar ekibini Bakasetas’ın muhteşem golüyle deviren Fırtına, Monaco'dan gelen kötü haberle yıkıldı. Monaco, Kızılyıldız'ı 4-1'le geçip yoluna Avrupa Ligi'nde devam ederken 9 puanlı Bordo Mavililer, Konferans Ligi’ne kaldı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Konferans Ligi’nde son 16’ya kalmak için Play-Off oynayacak, rakip Konferans’taki grup ikincilerinden biri olacak.

Trabzonspor kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi H Grubu puan durumu

1 - Ferencvaros / 10 puan

2 - Monaco / 10 puan

3 - Trabzonspor / 9 puan

4 - Kızılyıldız / 6 puan

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2022/2023 sezonu Play-Off Turu kuraları 7 Kasım Pazartesi günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. Yayıncı kuruluş EXXEN'den naklen yayınlanacak kura çekimi ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri kimler?

Bordo-Mavililer, grubunu 3. olarak tamamlanmasının ardından yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek. Fırtına'nın son 16'daki rakipleri ise Avrupa Ligi'ni 3. tamamlayan ekiplerden biri olacak. Muhtemel rakipler şu şekilde:

Fiorentina

Anderlecht

Basel

Gent

Partizan

Lech Poznan

Dnipro-1

Cluj

Konferans Ligi Play-Off maçları ne zaman?

2 maç üzerinden gerçekleşecek Play-Off maçlarında ilk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

Akyazı'da 3'te 3!

Bu sezon 20. resmi maçını dün gece Ferencvaros’la oynayan Trabzonspor, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bordo-Mavililer, Monaco ve Kızılyıldız’ın ardından Macar ekibini de Akyazı’dan eli boş gönderirken, taraftarı önünde 3’te 3 yaptı. Fırtına, Süper Lig’de ise 30 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Akyazı’da son yenilgisini 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a karşı alan Karadeniz ekibi, sonrasında rakiplerine geçit vermedi. Öte yandan Bordo Mavili takımı, dün yaklaşık 20 bin taraftarı destekledi. Kombine sahiplerinin önemli bir bölümü maça gelmezken, 20 bin kişilik koro Trabzonspor’a tam destek verdi.

Monaco rahat bitirdi

Trabzonspor'un H Grubu'ndaki rakiplerinden biri olan Monaco, son maçında Kızılyıldız ilekapıştı. Fransız ekibi, 5 ve 27. dakikalarda Volland'ın golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı. 50'te Rodic (k.k.), farkı 3'e çıkardı: 3-0. 4 dakika sonra ise Kanga, penaltıdan farkı 2'yeindirdi: 3-1. Ev sahibi, 87'de Volland'ın hat-trick'i ile skoru belirledi: 4-1. Monaco, 2. sırada 10 puanla bir üst tura çıktı. Sırp temsilcisi ise 6 puanla bu sezonki Avrupa macerasını noktaladı.

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H Grubu maç sonuçları :

8 Eylül: Ferencvaros 3-2 Trabzonspor

15 Eylül: Trabzonspor 2-1 Kızılyıldız

6 Ekim: Monaco 3-1 Trabzonspor

13 Ekim: Trabzonspor 4-0 Monaco

27 Ekim: Kızılyıldız 2-1 Trabzonspor

3 Kasım: Trabzonspor 1-0 Ferencvaros