Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Cumartesi gününün son maçında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Sezona Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan, ardından Denizlispor'la 0-0 berabere kalan Trabzonspor, ilk galibiyetini Malatyaspor karşısında almak istiyor. 3-0'lık Karagümrük mağlubiyetinin ardından evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalan Malatyaspor ise Trabzon deplasmanında sürpriz peşinde olacak. Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Yeni Malatya, tam kadro olarak Trabzon maçına hazırlandı.

Sarı-Kırmızılılar’da eksik ve sakat futbolcu bulunmuyor. Yeni Malatyaspor’da takımın en büyük kozu, 10 numaralı formayı giyen yeni transfer Christian Cueva. Trabzonspor'da ise Marlon iyileşti, Pereira kendini denedi ve oynamak istediğini söyledi. Trabzonspor’da iki bekin, bugün maça 11’de başlamaları bekleniyor. Ekuban 11’de riske edilmeyecek, en iyi ihtimalle kulübede yer alacak. Kart cezası biten Flavio ise Yeni Malatyaspor mücadelesiyle dönüyor.

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Saat 19.00'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Özgür Yankaya yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe

Yedekler: Erce, Campi, Abdurrahim, Atakan, Ahmet Canbaz, Bilal, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Plaza, Safa





Yeni Malatyaspor: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh





Önceki 6 maçta Trabzonspor üstün

Süper Lig’de Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fırtına 4 kez sahadan galip ayrılırken, Yeni Malatyaspor da 2 defa gülen taraf oldu. Geçen sezonki iki maçı da Bordo-Mavililer galip bitirmişti.

İki takım da kötü başladı

Bugünkü maçta her iki takım da ligdeki ilk galibiyetlerini almak istiyor. Bordo-Mavililer, ilk hafta Beşiktaş’a 3-1 yenilirken, deplasmanda Denizlispor’la 0-0 berabere kaldı. Yeni Malatya ise 3-0’lık Karagümrük mağlubiyetiyle sezonu açtı, geçen maçta Göztepe ile 1-1’lik skorla yenişemedi.

Akyazı'da kâbus yaşıyor

Bordo-Mavililer, 28 Aralık 2019 ile 29 Şubat 2020 arası Medical Park Stadı’nda çıktığı üst üste 5 maçı toplam 21 gol atarak kazandı. Ancak sonrasında yokları oynadı. Fırtına, Akyazı’daki son 5 maçında da galip gelemedi kalesinde tam 11 gol gördü.