Süper Lig 'de 4. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, bu maçı kazanıp zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Süper Lig'de 12 maçtır kaybetmeyen ve Galatasaray ise evine galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. En son Ziya Doğan yönetiminde 2004-2005’in ilk 4 haftasında 4 galibiyet alan Trabzonspor, 17 sezon sonra aynı başarıyı gösterme şansına sahip. Ye ni Malatya, Sivas ve Giresunspor’u mağlup eden Bordo-Mavililer, bugün de Galatasaray’ı yenerse, 4’te 4 yapacak. Karadeniz ekibi, 82 puan topladığı 2010-2011 sezonunun ilk 3 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

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Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de.

Dev rekabette 132. randevu

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 131 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 171, Trabzonspor ise 147 kez gol sevinci yaşadı.

Rakip ağları boş geçmiyor

Hücumda sorun yaşamayan Cim Bom, bu sezon çıktığı 9 resmi maçın tamamında gol atmayı başardı. Ancak savunmada bu tablonun tam tersi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, 9 maçta sadece 1 kez kalesini gole kapattı, 8 maçta en az 1 gol yedi.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.