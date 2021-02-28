Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Dev maçın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır. Ligde 48 puanla 4. sırada bulunan Trabzonspor, galip gelmesi halinde 51 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe'yi yakalayacak. Son 3 maçında 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenerek moral bulmak istiyor.

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Trabzonspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Marlon, Hugo, Edgar, Flavio, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Attila Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Thiam

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadyumu Stadyumu'nda oynanan maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi olarak Cüneyt Çakır görevlendirildi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği karşılaşmada Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yardımcı hakemlik görevlerini üstleniyor. Dördüncü hakem olarak Ali Şansalan'ın görev aldığı maçta VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.

VAR'da Cüneyt Çakır görev yaparken AVAR hakemleri olarak ise Halil Umut Meler ve Mustafa Emre Eyisoy açıklandı.

Abdullah Avcı'nın eli güçlü

Trabzonspor'u küme düşme hattının bir basamak üzerinde devralan Abdullah Avcı takım içerisindeki sorunları tek tek çözdü. İlk etapta savunma problemini ortadan kaldıran tecrübeli hoca ardından takım oyununu geliştirdi, son aşamada ise gol yollarındaki formu tepeye çekti. Hâl böyle olunca da başarılı çalıştırıcı, 17 maçın 13'ünü kazanırken, sadece 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Nwakaeme'nin cezası bitti

Şampiyonluk umutları bitmiş olan Karadeniz devini yeniden liderlik yarışına ortak eden Abdullah Avcı'nın şimdiki hedefi zirvenin en güçlü adayı Fenerbahçe'yi devirerek, rakibiyle puan puana gelmek. Üstelik dev maç öncesinde deneyimli teknik adamın eli de bir hayli güçlendi. Takıma uygulanan koronavirüs testlerinde sorun yaşanmazken, pozitif vakaların hepsi de negatife döndü. Aynı zamanda Nwakaeme'nin de cezası bitti.

Yeni plana açık

Böylece; Uğurcan ve Nwakaeme 11'deki yerini alacak, Hosseini ile Baker de kulübede tercih edilebilecek. Aynı zamanda Avcı'nın elinde Yunus Mallı, Yusuf Sarı ve Afobe gibi de hamle oyuncuları olacak. Bu doğrultuda deneyimli hoca skora göre yeni bir oyun planı deneyebilecek.

İşte Erol Bulut'un Trabzonspor taktiği!

Bu akşam deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak Fenerbahçe'de gözler hem teknik direktör Erol Bulut da hem de zorlu 90 dakikanın sonunda alınacak sonuca kilitlenmiş durumda... Göztepe mağlubiyeti sonrası şampiyonluk yolunda ciddi bir kayıp yaşayan Sarı- Lacivertliler'de Erol Bulut'un geleceğinin, bu maçla şekilleneceği konuşuluyor. Karadeniz'deki kapışmadan mağlubiyet çıkması halinde Bulut'un görevine son verileceğine hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor. Hatta beraberliğin bile tecrübeli hocaya faturasının ağır olacağı konuşuluyor.

Kimseyle konuşmadan ayrıldı

İşte böyle bir ortamda Akyazı'da sahne alacak Fenerbahçe'de özel program dahilinde çalışan Luiz Gustavo, henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci ve Sadık Çiftpınar ile birlikte herhangi bir sorunu olmayan Caner Erkin de kadroya alınmadı! Caner, Göztepe maçının son anlarında oyundan çıkarken hocasına tepki göstermişti. Bulut bu olay üzerinden, 2 gün önceki idmanda Caner'i as kadroya almayarak ilk mesajı gönderdi. Dün de kadro dışı kaldığını öğrenen Milli futbolcu, kimseyle konuşmadan tesislerden ayrılıp, evinin yolunu tuttu. Kulüpten ise oyuncuya henüz direkt bir tebligat yapılmadığı belirtildi.

Erol Bulut'un, taktik anlamda Pelkas, Mesut, Sosa ve Ozan’ın yerine Mert Hakan’lı ve Ozan’ın yerine Mert Hakan’lı orta sahasıyla topu sahibi olmaya çalışacağı, risk almadan oynaması beklenen Bordo-Mavililer'e kontratak şansı vermemeyi hedeflediği öğrenildi. Özellikle erken bir gol bulunması halinde, maçın daha çabuk çözüleceği görüşü de hakim. Hocalık kariyerinde Trabzonspor'a konuk olduğu 3 lig maçını da kaybeden Bulut, 3 puanı alarak 48 puanlı rakibini kendisinden uzak tutmak ve zirveyle puan farkının daha da açılmasına izin vermek istemiyor. Kanarya, deplasmanda 9 galibiyet 2 beraberlik ve tek yenilgiyle ligin dış sahadaki en iyi takımı olmanın verdiği moralle de galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.