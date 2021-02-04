Süper Lig’de son 6 maçını kaybetmeyen ve Beşiktaş galibiyetiyle birlikte bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor'u konuk edecek. Abdullah Avcı'nın ekibi, Denizlispor engelini de aşıp hem galibiyet serisini hem de yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından Göztepe'yi mağlup eden Denizlispor ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Son olarak Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, ligde yenilmediği son 6 karşılaşmada 16 puan topladı. Bordo-mavili ekip haftaya 36 puanla 5. sırada girdi. 17 puan toplayan Denizlispor ise son sırada.

İki takım arasında Süper Lig’de şimdiye kadar oynanan 41 maçta Yukatel Denizlispor’un 8, Trabzonspor’un 25 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da berabere tamamlandı. Bu müsabakalarda Yukatel Denizlispor 31, Trabzonspor 69 gol attı. Ligde son çıktığı 3 karşılaşmada rakibini mağlup edemeyen Trabzonspor, bu müsabakalarda 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Trabzonspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak Trabzonspor-Denizlispor maçında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor - Denizlispor muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Flavio, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Denizlispor: Cenk, Lopes, Görkem, Mustafa Yumlu, Sakıb, Kubilay, Murawski, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Anastasios Bakasetas 11'de

3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor’dan kadroya katılan ve Fırtına’nın ara dönemdeki en flaş transferi olan Anastasios Bakasetas, Denizlispor maçında yüksek ihtimalle 11’de olacak. Alanya’dan gelir gelmez tek idmanla Beşiktaş kafilesine dahil edilen ve Vodafone Park’taki mücadelenin son yarım saatlik bölümünde forma giyen Bakasetas, bu kez as kadroda yer almaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Yunan futbolcuyu taktik idmanda 11’de denedi. 27 yaşındaki yıldız ismin performansından memnun olan Avcı, sakatlanan Abdulkadir Parmak’ın yerine Bakasetas’ı kadroya monte etmeyi düşünüyor. Orta alanda Bakasetas’ı forma konusunda zorlayan isim ise Lewis Baker. İngiliz futbolcu, Abdulkadir Parmak henüz 1. dakika dolmadan sakatlanınca, derbide oyuna girmişti. Orta sahada Berat Özdemir ve son maçların en çok alkışlanan isimlerinden Flavio’nun yeri garanti gözüküyor.

Yunus Mallı ilk kez kadroda

Bakasetas gibi Fırtına’nın bir diğer yeni oyuncusu Yunus Mallı’nın 21 kişilik maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Son maçını 1 ay önce oynamasına rağmen idman eksiği bulunmayan ve fiziksel olarak iyi durumda gözüken 28 yaşındaki gurbetçi yıldızın, Denizlispor mücadelesine kulübede başlaması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyunun gidişatına göre Yunus’a süre verebilir.

Edgar Ie ceza sınırında

Trabzonspor’da Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak’ın dışında 3’er sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Edgar Ie ceza sınırında yer alıyor. Savunmanın değişmez isimlerinden olan Edgar Ie, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi durumunda Yeni Malatya karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da iki eksik

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Abdulkadir Parmak, Denizlispor maçında forma giyemeyecek. Başarılı orta sahanın geri dönüşü 2 haftayı bulacak. Ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür de kadroda olmayacak. Öte yandan yabancı kontenjanında yer açıldığı için lisansı aktif hale getirilen Trondsen’in 15 Şubat’ta Trabzon’da olup, çalışmalara başlaması bekleniyor.

Denizlispor’da son dakika

Süper Lig’de topladığı 17 puanla son sırada yer alan Denizlispor, Göztepe galibiyetiyle gelecek adına umutlanmıştı. Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı ilk lig maçını kazanan Yeşil-Siyahlılar, Trabzon deplasmanından da en kötü 1 puanla dönmeyi hedefliyor. Ege ekibinde sakatlığı bulunan Hadi Sacko ve kart cezalısı Fabiano Leismann bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.

Denizlispor, Trabzonspor'a ters geliyor

Denizlispor her ne kadar ligin dibinde yer alsa da Trabzonspor’a son maçlarda ciddi sıkıntı yaşatıyor. Geçen sezon ligdeki iki karşılaşmayı da 2-1’lik skorlarla kazanan Horozlar, Bordo-Mavililer’e şampiyonluk yarışında en ciddi yarayı veren takımlardan biri olmuştu. Bu sezon ligin ilk yarısındaki Trabzonspor maçını yine kaybetmeyen Denizlispor, zorlu mücadeleden 1 puan çıkarttı. Karadeniz ekibi, Denizli karşısındaki şanssızlığı artık kırmak istiyor.