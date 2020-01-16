Trabzonspor, ikinci yarıya Ziraat Türkiye Kupası maçıyla başlıyor... Süper Lig’in ilk yarısını 32 puanla üçüncü sırada tamamlayan Bordo- Mavililer, son 16 turu ilk maçında Denizlispor ile kozlarını paylaşacak. Devre arasında yolların ayrıldığı Ünal Karaman’ın yerine göreve getirilen Hüseyin Çimşir ise ilk kez resmi bir mücadelede Fırtına’nın başında yer alacak. 40 yaşındaki futbol adamının tek hedefi ise Yeşil-Siyahlılar karşısında galibiyete uzanarak rövanş öncesinde hem avantajlı bir skor elde etmek hem de taraftara galibiyet ile ‘merhaba’ demek.

Stoke City’den kiralanan Badou Ndiaye, Denizlispor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkacak. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Bordo-Mavili forma altında ilk kez resmi bir mücadelede görev yapmış olacak.

Trabzonspor - Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. A Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Trabzonspor - Denizlispor ilk 11'ler:

Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Campi, Pereira, Mikel, Ndiaye, Abdülkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Olcay, Sacko, Rodallega

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz’ın sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüşmeleri için izin verilen Avdijaj da kadroda yer almayacak. Ayrıca sakatlıkları nedeniyle hafta boyunca takımla yeteri kadar çalışma imkanı bulmayan Novak, Uğurcan ve Sturridge’nin de dinlendirilmesi bekleniyor.

Trabzonspor - Denizlispor maçının bilet fiyatları

Batı Alt VIP Tribün 75 TL, Batı Alt VIP Tribün 60 TL, Batı Alt VIP Tribün 50 TL, Batı Alt VIP Tribün 40 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 30 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 25 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 20 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 15 TL, Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 10 TL.