Trabzonspor - Bursaspor (CANLI İZLE)

5 Ocak’ta Antalya’da kampa giren ve sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık karşılaşmasına bugün çıkıyor. Hüseyin Çimşir yönetimindeki Fırtına, TFF 1. Lig’in iddialı ekiplerinden Bursaspor ile kozlarını paylaşıyor. Ünal Karaman’ın ayrılığı sonrasında ilk kez bir maça çıkacak olan Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir de oyuncularının son durumunu yakından görecek.

Genç çalıştırıcı, hazırlık maçı da olsa iyi bir başlangıç adına takımından galibiyet bekliyor. Bordo-Mavililer, cuma günü ise kampın ikinci hazırlık provasında Arnavutluk ekibi Partizani Tirana ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Bursaspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 14.30'da başlayan karşılaşma A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Trabzonspor - Bursaspor 11'ler...

Trabzonspor: Erce, Serkan, Majid, Ivanildo, Abdurrahim Dursun, Obi Mikel, Kerem, Badou Ndiaye, Kamil Ahmet, Fırat, Ekuban

Bursaspor: Çağlar, Cüneyt, Diarra, İsmail, Onur, Selçuk, Emirhan, Recep, Burak K., Özer, Selezynov

Kulüpten yapılan açıklamada, müsabakanın oynanacağı sahanın tribün kapasitesi ve fiziki şartları nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacağı belirtildi.

Badou Ndiaye göz dolduruyor

Ara transfer dönemi açılır açılmaz Trabzonspor’un renklerine bağladığı Badou Ndiaye, daha ilk antrenmanlardan kalitesini gösterdi. Stoke City’de 13 maça çıkan ve fizik olarak herhangi bir sıkıntısı bulunmayan Senegalli yıldız, antrenmanlardaki görüntüsüyle teknik direktör Hüseyin Çimşir’i fazlasıyla memnun etti.

İkili mücadelelerde kolay kolay yıkılmayan, çift kale maçta ise 2 şık gole imza atan Ndiaye, 11’de oynamaya hazır bir şekilde Trabzonspor’a geldiğini gösterdi. Orta sahadaki rekabeti hemen artıran Ndiaye, ikinci yarının başlamasını iple çekiyor. Hüseyin hoca, Mikel- Ndiaye-Sosa üçlüsüyle rakiplerine gözdağı vermeye hazırlanıyor.

Yusuf Sarı gün sayıyor

Ligin 16. haftasındaki Konyaspor maçında sakatlanan Yusuf Sarı, Antalya kampında düz koşulara başladı. Gurbetçi futbolcu en kısa zamanda takımla çalışmalara başlamak için yoğun mesai harcıyor. 20 yaşındaki oyuncu, ligin ikinci devresinin ilk maçı olan Kasımpaşa karşılaşmasına yetişemese de 19. haftadaki Malatya karşılaşmasına kadar tamamen hazır olmayı hedefliyor.