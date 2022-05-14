TFF 1. Lig’de bitime 180 dakika kala tam 12 takımın lige veda etme ihtimali bulunuyor. Tarihi bir sezon sonu yaşanırken bugünkü 9 maç ligin de kaderini büyük ölçüde belirleyebilir. İşte kader günü öncesi takımlardaki son durum...

TFF 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Bandırmaspor- Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Play-Off’a kalmayı garantileyen Bandırmaspor’a konuk olacak Bursaspor için tam bir kader maçı. 41 puandaki Yeşil- Beyazlılar, kazanırsa işi son haftaya taşıyacak, ligde kalma yolunda dev bir adım atacak. Bursaspor 2’de 2 yaparsa diğer sonuçlara bakmadan ligde kalacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maç TRT Spor'dan dönüşümlü yayın ile beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Eyüpspor-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüpspor yeni hocası İbrahim Üzülmez’le ilk sınavına Kocaelispor karşısında çıkacak. Eflatun-Sarılılar’a 1 puan dahi Play- Off’u garantilemek için yetebilir. Çünkü son hafta rakibi Balıkesir. 41 puandaki Kocaelispor’un ise lige tutunmak için iki maçını da kazanması şart. Ligi Adana maçıyla bitirecek olan Körfez ekibi, 6 puan alıp rakiplerinin kaybını beklemek zorunda. Eyüp Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maç TRT Türk ile beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Altınordu-Balıkesirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

42 puanlı Altınordu’ya bugün alınacak sonuçlara göre ligde kalmak için 3 puan yeterli olabilir. Altınordu düşmesi kesinleşen Balıkesirspor’u konuk edecek. Son maçta ise Bolu deplasmanına gidecek. İzmir ekibi işin Bolu’yla final randevusuna kalmaması için rakiplerinin takılmasını bekleyecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maç TRT Spor'dan dönüşümlü yayın ile beIN Sports 4'den naklen yayınlanacak.

Manisa FK-Tuzlaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son haftalarda aldığı sonuçlarla Play-Off potasında Eyüpspor’un ensesine yapışan 49 puanlı Tuzlaspor, Manisa FK deplasmanında. 46 puandaki Ege ekibi de rahat değil. Heyecan dozu yüksek geçmesi beklenen maçta iki takım da galibiyet için oynayacak. Tuzla iki maçını kazanıp Eyüp’ün kayıplarını beklemeye çalışacak. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maç TRT Spor'dan dönüşümlü yayın ile beIN Connect'ten naklen yayınlanacak.

Ankaragücü-Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonluğu garantileyen Ankaragücü, ateş hattındaki Boluspor’u ağırlayacak. Kırmızı- Beyazlılar’ın 44 puanı var. Rakiplerine göre daha rahat görünse de Yarenler’in de garantilemek adına en az 4 puana ihtiyacı var. Bolu’nun son haftadaki rakibi ise Altınordu. İki takım büyük final oynamak zorunda kalabilir. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maç TRT Spor'dan dönüşümlü yayın ile beIN Max 2'den naklen yayınlanacak.

Erzurumspor-Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

47 puanlı Keçiörengücü en rahat takımlardan. Başkent ekibinin küme düşmesi için mucizeler gerekse de Play- Off’u garantileyen Erzurum karşısında kazanıp son haftaya rahat girmek isteyen Başkent ekibi galibiyet hedefliyor. Dadaşlar’ın ise alternatiflerden oluşan bir kadroyla sahada yer alması bekleniyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maç TRT Spor'dan dönüşümlü yayın ile beIN Connect'ten naklen yayınlanacak.

Menemenspor-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

38 puandaki Menemen’in işi artık çok zor. Konuğu Gençlerbirliği’ne ise alacağı tek galibiyet lige tutunması için yeterli olacak. Başkent ekibi son maçta Ümraniye ile oynayacak, bu yüzden Menemen karşısında kurtuluş mücadelesini sonlandırmak istiyor. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maç TRT Spor'dan dönüşümlü yayın ile beIN Max 1'den naklen yayınlanacak.

Samsunspor-İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor’un iki maçı, matematiksel olarak da hâlâ Play-Off şansı var, tabii bunun için küçük çaplı bir mucize gerek. İstanbulspor ise Play-Off’u garantiledi ve rakibinin belli olmasını bekliyor. Sarı-Siyahlılar, sıralama planlaması içinde. Günün en rahat maçı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maç TRT Spor'dan dönüşümlü yayın ile beIN Connect'ten naklen yayınlanacak.

Ümraniyespor- Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Denizlispor 45 puana sahip. Ümraniyespor ise iddiası kalmamasına karşın tepki çekmemek adına mücadelesine devam ediyor. Bursaspor karşısında bunu fazlasıyla gösterdiler. Horozlar’ın son maçı da Erzurum’la. Mesut Bakkal iki iddiasız rakipten alacağı 1 galibiyetle rahatlayabilir. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maç TRT Spor'dan dönüşümlü yayın ile beIN Connect'ten naklen yayınlanacak.