Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise AEK'ye 2-0, Getafe'ye 1-0 mağlup olarak son 4 resmi maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, Sivasspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor - Trabzonspor 11'ler...

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, A. Parmak, Obi Mikel, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

Trabzonspor'da sakatlıklar can sıkıyor

Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes ve Ogenyi Onazi'nin sakatlıkları bulunuyor.

Ligde Gençlerbirliği maçında son 20 dakikada oyuna giren, Getafe karşısında ise ikinci 45 dakikada görev alan İngiliz golcü Daniel Sturridge'nin Sivasspor maçında ilk kez 11'de forma giymesi bekleniyor.

Bordo-mavililerin, Sivasspor karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Sörloth, Nwakaeme ve Sturridge 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.

Trabzonspor ile Sivasspor 27. randevuda

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 26 maçta Trabzonspor'un 13, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 39 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

Sivas'ta eşitlik

Trabzonspor ile Sivasspor, Sivas'ta oynanan karşılaşmalarda aynı sayıda galibiyet aldı. Her iki takım da 13 maçta sahadan beşer kez galibiyetle ayrılırken 3 maç da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini sahasında 6-1 yenerek iki takım arasında oynanan maçlardaki en farklı galibiyeti alan taraf oldu.