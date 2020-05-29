Schalke - Werder Bremen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Schalke’de yaklaşık 3 aydır sakatlığı bulunan Ozan Kabak, hafta içi oynanan Düsseldorf maçında 90 dakika sahada kalsa da 2-1’lik yenilgiyi önleyemedi. Ancak David Wagner’in bir hayli güvendiği Milli futbolcu, bugün de kadrosunda Nuri Şahin’i bulunduran Werder Bremen karşısında bir aksilik olmazsa 11’de sahaya çıkacak. Ayrıca bir diğer Ay- Yıldızlı oyuncumuz Ahmet Kutucu da Bremen mücadelesinde şans bekleyecek. Mavi-Beyazlılar, son dönemde üst üste alınan kötü sonuçlara “Dur” diyerek, sezonun kalan son 5 maçı öncesi tekrar bir çıkış yakalamaya çalışacak.

Schalke Werder Bremen maçı saat 16:30'da başlayacak. Bu maç S Sport 2 kanalından naklen yayınlanacak.

Schalke - Werder Bremen maçının muhtemel 11'leri

SCHALKE: Schubert, Nastasic, Ozan Kabak, Sane, Kenny, Schöpf, McKennie, Oczipka, Caligiuri, Matondo, Gregoritsch

WERDER BREMEN: Pavlenka, Moisander, Grob, Vogt, Selassie, Klassen, Eggstein, Friedl, Rashica, Bittencourt, Selke

Wagner Ozan Kabak'ın dönüşünden memnun

Ozan Kabak’ın 3 aya yakın süren sakatlığının sonrasında bu durumdan en çok memnun olan Schalke Teknik Direktörü David Wanger oldu. Mavi- Beyazlılar’ın 3’lü savunma ile oynadığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, 20 yaşındaki genç stoperin dönüşüyle birlikte savunmada daha güçlü olacaklarını söyledi.