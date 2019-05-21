TFF 2. Lig Play Off Yarı Final rövanş karşılaşmasında Sarıyer, Sakaryaspor'u konuk edecek. Play-Off yarı final ilk maçında Sakaryaspor, evinde Sarıyer'i 4-0 mağlup edip, final için avantajlı skoru elde etmişti. Ev sahibi Sarıyer, taraftarı önünde büyük bir sürprize imza atmak istiyor.

Sarıyer - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 16.00'da başlayacak. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı mücadele TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

TFF 2. Lig'de normal sezonu Sakaryaspor, 69 puanla 4. sırada bitirdi. Sarıyer ise 68 puanla 5. sırada tamamladı.

1. Lig’e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı TFF 2. Lig play-off finali, 28 Mayıs Salı günü, federasyon tarafından belirlenecek tarafsız sahada tek maç olarak oynanacak.

Avantaj Sakarya'da

TFF 2.Lig play-off yarı final ilk maçında Sakaryaspor, evinde Sarıyer'i 4-0 mağlup edip, final kapısını ardına kadar açmıştı. Sakarya'nın gollerini Berk İsmail Ünsal (2), Oğuz Kocabal ve Savaş'dan gelirken, Yeşil Siyahlı ekip finale göz kırpmıştı. İlk maçın skoruna güvenen Sakaryaspor, adını finale yazdırmak istiyor. Sakarya'da hedef geçen yıl finalde kaybedilen Spor Toto 1. Lig.

Sarıyer sürpriz peşinde

Bir önceki turda Kastamonuspor'u eleyen Sarıyer, Sakarya karşısında dağılmıştı. Lige iyi başlamasına rağmen 5. sırada kalan Sarıyer, büyük bir mucizeye imza atarak adını finale yazdırmak istiyor.