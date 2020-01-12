TFF 2. Ligin 2. yarısı ilk maçında Samsunspor kendi evinde Gümüşhanespor ile mücadele ediyor. Samsunspor ligin 18. haftasında ligin 15. sırasında yer alan Gümüşhanespor ile 19 Mayıs Stadyum'unda karşı karşıya gelecek.

Samsunspor - Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 13:30'da başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluş bulunmuyor. Maçın skar takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Recep Burak Yılmaz, Erkam Reşmen, Gökhan Meral, Ferhat Çulcuoğlu, Gökhan Alsan, İlyas Kubilay Yavuz, Bahattin Köse

, Guido Koçer, Atabey Çiçek

13:00 | TRT Kurdi | Elazığspor - Bayburt Özel İdare Spor (CANLI)

13:30 | TRT Spor | Ergene Velimeşe - Sakaryaspor (CANLI)

2. Lig haftanın maçları ve programı

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Kırşehir Belediyespor-Eyüpspor (Kırşehir Ahi)

13.30 Bandırmaspor-Vanspor FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Tuzlaspor-GMG Kastamonuspor (Pendik)

12 Ocak Pazar:

13.00 Elazığspor-Bayburt Özel İdare (Gençlik Merkezi)

13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Uşakspor (12 Şubat)

13.30 Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor (Ergene Velmeşe)

13.30 Niğde Anadolu-Etimesgut Belediyespor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Kardemir Karabükspor-Sivas Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Ankara Demirspor (Bodrum İlçe)

Beyaz Grup:

11 Ocak Cumartesi:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Tarsus İdman Yurdu (Vakfıkebir İlçe)

13.30 Sarıyer-Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 İnegölspor-GMG Kırklarelispor (İnegöl İlçe)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Manisa FK (Karaelmas Kemal Köksal)

13.30 Hacettepe-Afjet Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

12 Ocak Pazar:

13.00 Şanlıurfaspor-Başkent Akademi (Şanlıurfa GAP)

13.30 Yılport Samsunspor-Gümüşhanespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 1922 Konyaspor-Çorum FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.30 Sancaktepe FK-Amed Sportif Faaliyetler (15 Temmuz)