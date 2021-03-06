TFF 1. Lig'de 25. haftanın en önemli maçında Samsunspor ile Adana Demirspor kozlanı paylaşacak. Ertuğrul Sağlam yönetiminde emin adımlarla yoluna devam eden Samsunspor zorlu rakibi karşısında kazanarak kayıp yaşamak istemiyor. Samet Aybaba yönetiminde yeniden çıkış yakalamak isteyen ve zirve yarışından kopmak istemeyen Adana Demirspor ise deplasmanda galip gelme peşinde.

Samsunspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak kritik mücadelede Koray Gençerler düdük çalacak. Müsabaka TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Haftaya 50 puanla 2. sırada giren ev sahibi Yılport Samsunspor, hata yapmak istemiyor. İlk ikide yer alarak Süper Lig'e doğrudan çıkmak isteyen Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Karadeniz ekibi, zorlu rakibini evine boş göndermeyi hedefliyor.

42 puanla haftaya play-off potasında giren Samet Aybaba'nın çalıştırdığı Adana Demirspor ise Samsun'dan 3 puanla ayrılarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor.