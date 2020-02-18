Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı, bu akşam ve yarın akşam oynanacak toplamdaki 4 maçla başlayacak. Elbette bu gece tüm gözler, İspanya’nın Başkent’i Madrid’de olacak. Nefesleri kesmesi beklenen kapışmada Atletico Madrid, bu kupanın son şampiyonu olan İngiliz ekibi Liverpool’u sahasında konuk edecek. Gecenin diğer maçında Alman ekibi Borussia Dortmund, Galatasaray ’ın grubundan bir üst tura çıkan Fransız devi PSG’yi ilk maçta ağırlayacak. Mücadele öncesi Dortmund’da gözler devre arasında Salzburg’dan takıma katılan Erling Haaland’da, konuk takımda da Mbappe’de olacak.

Atletico Madrid - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Metropolitano Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Szymon Marciniak'ın düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Borussia Dortmund - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Mateu Lahoz'un düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Son 16 turunda bugün ve 19 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 25 ve 26 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

18 Şubat Salı

Atletico Madrid - Liverpool (beIN SPORTS 2)

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain (beIN SPORTS 1)

19 Şubat Çarşamba:

Atalanta - Valencia

Tottenham - Leipzig

25 Şubat Salı:

Chelsea - Bayern Münih

Napoli - Barcelona

26 Şubat Çarşamba:

Olympique Lyon - Juventus

Real Madrid - Manchester City