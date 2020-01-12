Roma - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Roma ile Juventus İtalya Serie A'da haftanın maçında kozlarını paylaşacak. Cengiz Ünder, Mert Çetin ve Merih Demiral dev maçta karşı karşıya gelecekler. Peki, Roma - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Bir tarafta Cengiz Ünder ve Mert Çetinli Roma, diğer tarafta Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus. İki italya devi Serie A'da haftanın maçında kozlarını paylaşacak. Roma saha ve seyirci avantajını kullanarak kazanmak istiyor. Juventus ise Inter'in puan kaybettiği haftada kazanarak liderliğe yükselmek istiyor.
Roma - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Roma Olimpiyat Stadı'nda bu akşam saat 22:45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Roma - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Roma: Lopez, Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov, Diawara, Veretout, Zaniola, Pellegrini, Perotti, Dzeko
Juventus: Szczesny, Sandro, Merih Demiral, Bonucci, Cuadrado, Rabiot, Rjanic, Matuidi, Ramsey, Higuain, Ronaldo