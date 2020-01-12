Bir tarafta Cengiz Ünder ve Mert Çetinli Roma, diğer tarafta Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus. İki italya devi Serie A'da haftanın maçında kozlarını paylaşacak. Roma saha ve seyirci avantajını kullanarak kazanmak istiyor. Juventus ise Inter'in puan kaybettiği haftada kazanarak liderliğe yükselmek istiyor.

Roma - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Roma Olimpiyat Stadı'nda bu akşam saat 22:45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Roma - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Roma: Lopez, Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov, Diawara, Veretout, Zaniola, Pellegrini, Perotti, Dzeko

Juventus: Szczesny, Sandro, Merih Demiral, Bonucci, Cuadrado, Rabiot, Rjanic, Matuidi, Ramsey, Higuain, Ronaldo