Euroleague arenasındaki temsilcilerimizden olan Anadolu Efes, zorlu turnuvada finale kadar ulaşmayı başardı ve bu kez kupayı kazanmak için final mücadelesinde İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Siz de bu karşılaşmanın heyecanını Süper Oran, Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle yaşayabilirsiniz.

Euroleague’de son şampiyon unvanını elinde bulunduran Anadolu Efes, bu sezon da gösterdiği üstün performans ile finale ulaşmayı başardı. Final Four aşamasında yarı final karşılaşmasında Olympiacos’u Vailije Micic’den gelen son saniye üçlüğü ile devirmeyi başaran Ergin Ataman ve öğrencileri, gözünü kupaya dikti.

Diğer finalist Real Madrid ise yarı final aşamasında Euroleague’in büyük fvorilerinde Barcelona’yı saf dışı bırakarak büyük bir adım atmayı başarmıştı.

Sırbistan’ın Belgrad kentine Stark Arena’da oynanacak büyük final, bugün saat 20.00’de başlayacak.

Temsilcimiz Anadolu Efes, Real Madrid ile karşılaşacakları finalin ardından şampiyon olursa son üst üste ikinci kez kupayı müzseine götürmüş olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Bu sezon Euroleague normal sezon aşamasında 2 kez karşılaşan Real Madrid ve Anadolu Efes, bu maçlarda parkeden birer kez galibiyet ile ayrıldı.

- Bu sezon iki kez karşılaşan Real Madrid ve Anadolu Efes’in bir maçın 160 sayı barajı aşılırken. İspanya’da oynanan maçta bu sınır aşılmadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, Real Madrid ve Anadolu Efes’in karşı karşıya geleceği final mücadelesinde 76% oranında Anadolu Efes’in galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI EVREN İÇENER’İN YORUMU

EuroLeague'de Şampiyonluk Maçı... Maç Sırbistan/Belgrad'da oynanıyor... Anadolu Efes, Olympiakos karşısında Micic'in ritmini aradığı maçta Bryant, Dunston,Larkin ve Singleton ile ayakta kalmayı başardı, 2.yarıda Micic de ritmini bulunca Efes özüne döndü, son hücumda da Micic üçlüğü sokunca galibiyet geldi. Larkin'in son periyot ayağına kramp girdi, sürekli masaj yapıldı ama bir sıkıntı yok, şampiyonluk maçında oynayacak... Real Madrid, Barcelona ile zorlu bir yarı final oynadı. İlk periyotta Williams Goss sakatlandı. İlk yarıda çift haneli farkla geri düştüler ama pes etmediler, Llull, Yabusele, Causeur ile maçı çevirmeyi bildiler... Şampiyonluk maçında Real cephesinde Williams Goss oynayamayacak. Pota altını Tavares ile savunuyorlar. Yabusele üretkenlik tarafında en güvenlikleri oyuncu. Llull da son dönemde formda... Efes, Larkin ile Micic ikilisine yine güvenecek, Pleiss ve Bryant'ın dış şut performansları da önemli olacak. Singleton oyunun belirli bölümlerinde sahneye çıkıyor, final maçında tam konsantre bir Sİngelton izleyebiliriz umarım, savunmasına ihtiyaç var. Dunston da erken faul problemine girmediği müddetçe pota altında güvendiğimiz oyuncu olacak... Real Madrid maçlara konsantre başlıyor, top paylaşımını iyi yapıyorlar ve son dönemde hayli formdalar. Anadolu Efes'te Avrupa'nın en iyi guard ikilisi Micic ve Larkin ritim sorunu yaşamadığı müddetçe her zaman kazanmaya oynar. Ergin Ataman, "Şampiyon olacağız" açıklamasını yaptı. Dilerim şampiyon Efes olur... Bahis tercihim, iki takımın da skorerlerine ve eşleşmelerine güvenerek, ilk yarı 75.5 Üst.