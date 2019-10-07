Osnabruck-Arminia Bielefeld canlı izle canlı bahis yap!

Son üç maçında galibiyete hasret kalan Osnabrück, sezona çok iyi başlayan Arminia Bielefeld’i konuk ediyor. Zirve mücadelesini yakından takip eden konuk ekip ilk mağlubiyetini evinde Stuttgart’a kaybederek aldı. Takımlarının önemli ismi Kloss’un kırmızı kart cezalısı olduğu bu maçta zorlu bir deplasman onları bekliyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• Arminia Bielefeld son 10 maçında sadece 1 yenilgi aldı (3B)

• Osnabruck’ün bu sezon evinde çıktığı 5 resmi maçın 4’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.

• Armina Bielefeld’in ligde çıktığı 4 deplasman karşılaşmasının 3’ü 2.5 gol üzeri ve karşılıklı golle tamamlandı.

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ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Misli.com’dan tek maç ve canlı bahis olarak oynanabilecek mücadelede bahisseverler Konuk Ekibin galibiyetine yönelmiş durumda.

• Maçın başlama düdüğü ile birlikte canlı bahis oynayabileceğiniz mücadelede öne çıkan oyunlar arasında “Sıradaki Gol” bahsi oluyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?

2. Lig'de hafta derbiye kapanıyor. Osnabruck bu derbiye daha moralli girecekti ki, geçtiğimiz hafta lig sonuncusu Wiesbaden'e yenildiler. Hücumda hiçbir etki yaratamayan Osnabrück'te Teknik Direktör Daniel Thioune takımını sert bir dille eleştirdi. Bielefeld de geçtiğimiz hafta yenildi ama onların işi biraz daha zordu. Lig lideri Stuttgart'a zorlu anlar yaşatan Bielefeld, 1-0 yenildi. Daha da kötü olan haber kaptan Klos'tan geldi. Golcü oyuncu cezalı duruma düştü. Voglsammer ileri uçta oynayacaktır. Beklentim derbide beraberlik.



